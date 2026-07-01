Cobolli Gigli: "Caos Milan? Allegri non ce l’ha fatta, Ibrahimovic remava da una parte e Allegri dall’altra"

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Nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” a Stile TV, è intervenuto l'ex presidente della Juventus Giovanni Cobolli Gigli. Queste le sue parole su Allegri al Napoli e sul Milan:

“È stato un bene lasciar andare via Conte perché sarebbe stato difficile mantenere un rapporto tranquillo con lui ed è un bene aver preso Allegri che è un allenatore completo. Non fa un bellissimo calcio, ma è un uomo d’ordine e gestisce lo spogliatoio in maniera tranquilla facendo il proprio dovere rispetto a Conte. Conte alla Juve in breve periodo ha ottenuto risultati e questa è una delle sue caratteristiche, poi dopo un po si disinnamora di quello che fa e quindi Allegri ha dovuto gestire i calciatori, la penalizzazione ed un rapporto che non funzionava tra lui e Giuntoli.

Il Napoli con Allegri farà sicuramente bene, l’Inter con Chivu ha già dimostrato di fare bene mentre Spalletti ha già cambiato il gioco della Juve ma si trova in una situazione complicata perché la società dovrà vendere prima di colorare. Il dialogo tra Spalletti e Carnevali però dovrebbe essere più semplice e amichevole. Il caos Milan? Allegri non ce l’ha fatta, Ibrahimovic remava da una parte e Allegri dall’altra e il fatto che non ce l’abbia fatta è incredibile così come la Juve non sia arrivata quarta. Allegri si è perso il posto Champions e non c’è una spiegazione".