Milan, Sala: "Mi ispiro ad Iniesta. E guardo Modric e Tonali"

Milan, Sala: "Mi ispiro ad Iniesta. E guardo Modric e Tonali"MilanNews.it
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Oggi alle 01:00News
di Manuel Del Vecchio
Il centrocampista classe 2007 del Milan Emanuele Sala parla ai canali della FIGC dopo l'esordio con vittoria all'Europeo di categoria

Emanuele Sala, classe 2007 del Milan, è stato tra i protagonisti del successo per 2-0 della Nazionale Under 19 sulla Serbia a Caernarfon, nella gara d’esordio del Gruppo B dell’Europeo. Il centrocampista ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali della FIGC. Le sue dichiarazioni:

La mia passione è nata quando avevo appena quattro o cinque mesi andavo già nei campi a vedere mio fratello giocare. Da lì è stato un amore unico e immenso. Ho iniziato a giocare al Cimiano a quattro anni, poi l’anno dopo sono andato al Milan. E da lì non me ne sono più andato”.

I suoi idoli:Mi ispiro ad Andrés Iniesta. Nel club guardo Luka Modrić e in Nazionale Sandro Tonali”.

Le emozioni della Nazionale: “Indossare la maglia della Nazionale è un’emozione indescrivibile. È un onore poter realizzare il mio sogno rappresentando il mio Paese. Gli obiettivi sono tanti ma, a livello di squadra, voglio provare a vincere questo Europeo. Personalmente, migliorare giorno dopo giorno”.