Milan, Sala: "Mi ispiro ad Iniesta. E guardo Modric e Tonali"

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Il centrocampista classe 2007 del Milan Emanuele Sala parla ai canali della FIGC dopo l'esordio con vittoria all'Europeo di categoria

Emanuele Sala, classe 2007 del Milan, è stato tra i protagonisti del successo per 2-0 della Nazionale Under 19 sulla Serbia a Caernarfon, nella gara d’esordio del Gruppo B dell’Europeo. Il centrocampista ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali della FIGC. Le sue dichiarazioni:

“La mia passione è nata quando avevo appena quattro o cinque mesi andavo già nei campi a vedere mio fratello giocare. Da lì è stato un amore unico e immenso. Ho iniziato a giocare al Cimiano a quattro anni, poi l’anno dopo sono andato al Milan. E da lì non me ne sono più andato”.

I suoi idoli: “Mi ispiro ad Andrés Iniesta. Nel club guardo Luka Modrić e in Nazionale Sandro Tonali”.

Le emozioni della Nazionale: “Indossare la maglia della Nazionale è un’emozione indescrivibile. È un onore poter realizzare il mio sogno rappresentando il mio Paese. Gli obiettivi sono tanti ma, a livello di squadra, voglio provare a vincere questo Europeo. Personalmente, migliorare giorno dopo giorno”.