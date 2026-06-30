Santoni sull'affare Ramos-Milan: "In questo momento c'è la tassa Cardinale"

vedi letture

Il Milan prosegue senza sosta la propria attività sul mercato, concentrandosi non soltanto sui nuovi innesti ma anche sulla programmazione complessiva della prossima stagione. Oltre all'arrivo di Gonçalo Ramos, la dirigenza sta lavorando per costruire una rosa equilibrata, capace di garantire qualità e alternative in ogni reparto.

Le valutazioni riguardano anche eventuali cessioni, rinnovi di contratto e la crescita dei giovani più promettenti, elementi che saranno determinanti nelle prossime settimane. Ogni scelta sarà finalizzata a consegnare all'allenatore un gruppo competitivo e pronto ad affrontare tutti gli impegni.

Nel frattempo il club continua a seguire con attenzione il mercato, mantenendo aperti i contatti con diverse società per possibili operazioni. La sessione è ancora lunga e potrebbe regalare nuove sorprese prima della definizione definitiva della rosa.

Intanto Andrea Santoni, su TMW Radio, ha parlato così di Goncalo Ramos: "Le cifre del mercato non le fa la Serie A, purtroppo. In questo momento c'è la tassa Cardinale, il Milan nelle condizioni in cui è ha bisogno di battere un colpo importante, almeno un 10-15% in più in questa operazione lo ha pagato".