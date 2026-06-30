Costacurta: "Anni fa mio fratello mi disse: «Vieni a vedere questa specie di Foden». Era Liberali"

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Alessandro Billy Costacurta parla di Mattia Liberali, attualmente conteso tra Como e Milan: per l'ex difensore è un talento purissimo

Il Como è davvero vicino a Mattia Liberali nonostante il fortissimo pressing del Milan degli ultimi giorni: Amorim vorrebbe riportare a Milanello un talento che è stato lasciato andare via, appena un anno fa, evidentemente con troppa leggerezza. Billy Costacurta, ospite di Calciomercato - L'Originale, dice la sua sul classe 2007.

“Siamo di fronte ad un bellissimo talento. Lo vidi per la prima 4 anni fa. Mio fratello lavora per il settore giovanile del Milan e mi parlò di questo talento, che giocava con Camarda. Mi disse: “C’è questa specie di Foden, piccolo piccolo, vienilo a vedere”. In quel periodo era davvero la copia di Foden, il Foden di 4 anni fa. Ha un mancino meraviglioso. Che viene mandato via dal Milan è una cosa incredibile… Ora ha imparato a usare quel corpicino, lo muove benissimo”.