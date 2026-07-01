Pulisic rassicura: "Mi sento bene, non vedo l'ora di scendere in campo domani"

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Christian Pulisic rassicura tutti sulle sue condizioni fisiche in vista dell'importante sfida contro la Bosnia-Erzegovina. Il rossonero è pronto

“Mi sento bene. È stata una buona settimana di preparazione. Mi sono sentito davvero bene nell'ultima partita, quindi non vedo l'ora di scendere in campo domani”. Parola di Christian Pulisic, che ha parlato ai media americani in vista della sfida dei sedicesimi di finale contro la Bosnia nella notte italiana tra mercoledì e giovedì.

Alla domanda su una possibile titolarità è stato onesto: "Penso che oggi ne discuteremo, ma di sicuro mi sento bene". Infine, sulla Bosnia ha detto che "non si aspettano affatto una partita facile", soprattutto dopo aver visto i risultati ottenuti finora nella fase a eliminazione diretta.