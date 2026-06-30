Calciomercato MN - Il Milan non molla la presa su Liberali: telefonata della dirigenza rossonera al giocatore

vedi letture

Il Como sente di avere il giocatore in pugno ma il Milan non molla la presa: stasera telefonate importanti della dirigenza rossonera

Continua la "battaglia" tra Milan e Como per arrivare a Mattia Liberali: la società lariana sente di essere ad un passo dal calciatore ed è pronta a pagare la clausola rescissoria al Catanzaro, con cui domani ha un incontro in programma; c'è l'accordo con il calciatore, manca ancora quello con i suoi agenti. Il club di Suwarso però è chiaro: non intende attendere e soprattutto non intende partecipare ad aste.

LIBERALI TRA COMO E MILAN, LA SITUAZIONE

Apprende la redazione di MilanNews.it che il Milan non ha affatto mollato la presa sul classe 2007 e in serata è entrato pesantemente in azione per cercare il sorpasso sul Como: dopo le numerose chiamate di Amorim oggi è arrivata anche la telefonata da parte della dirigenza rossonera, che segue il suo allenatore e vuole provare ad accontentarlo.

Da capire se questa mossa può smuovere qualcosa nel giocatore, che rimane comunque affascinato dal progetto promessogli da Cesc Fabregas e che ha già trovato un accordo sul contratto con il Como.

di Antonio Vitiello e Pietro Mazzara.