Milan, Amorim ha chiesto un difensore forte: valutati Lisandro Martinez e Stones. Mendes ha proposto Tiago Gabriel

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Ruben Amorim ha chiesto un grande difensore e il Milan sta valutando diversi profili sia che militano in Italia che all'estero

Dopo il grande colpo in attacco, con l'arrivo di Gonçalo Ramos per una cifra record (circa 80 milioni di euro), il Milan non intende fermarsi sul mercato e punta a soddisfare un'altra richiesta di Ruben Amorim che vuole un difensore forte da inserire in rosa. Negli ultimi giorni si è parlato molto di Antonio Silva, tanto che sembrava essere lui il prescelto, ma il Benfica ha chiesto circa 30 milioni, cifra ritenuta esagerata dal Diavolo per un giocatore in scadenza tra un anno.

MILAN A CACCIA DI UN DIFENSORE: MENDES HA PROPOSTO TIAGO GABRIEL DEL LECCE

E così, il Milan, come riporta stamattina il Corriere dello Sport, sta virando su altri obiettivi che militano sia in Italia che all'estero e più precisamente in Premier League. Per quanto riguarda la Serie A, un giocatore che piace da tempo visto che era stato sondato già in passato anche da Igli Tare e Max Allegri è Tiago Gabriel del Lecce. Fa parte dell'agenzia di Jorge Mendes che lo ha proposto al Diavolo dopo che è sfumato l'arrivo di Antonio Silva, altro suo assistito. Il club pugliese valuta tra i 35 e i 40 milioni di euro il giovane difensore portoghese classe 2004.

MILAN, DOPPIA PISTA ESTERA: STONES E LISANDRO MARTINEZ

Ci sono poi altri due giocatori sotto la lente d’ingrandimento del Milan che militano invece in Inghilterra: il primo è John Stones, il quale è in scadenza di contratto con il Manchester City ed è quindi in uscita a zero. Dopo tanti anni alla corte di Guardiola, il centrale inglese, attualmente impegnato al Mondiale con l'Inghilterra, sarebbe un rinforzo di esperienza visto che parliamo di un classe 1994. Su di lui ci sarebbero anche club arabi che hanno la possibilità di mettere sul piatto uno stipendio più elevato rispetto al Diavolo. Il secondo profilo che piace è quello di Lisandro Martinez, difensore del Manchester United che ha un contratto in scadenza nel 2027. Amorim lo conosce bene visto che i due hanno già lavorato insieme ai tempi dei Red Devils.