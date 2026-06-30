Calciomercato Liberali-Milan: il punto. Il giocatore riflette, non si è lasciato bene ma Amorim spinge

vedi letture

Amorim spinge forte per riportare Liberali al Milan, il giocatore riflette perchè non si è lasciato bene con Ibra e Kirovski: il punto

Lo scorso 8 agosto, Mattia Liberali salutava così il Milan: "Dopo più di 10 anni passati insieme è arrivato il momento di separarci. È arrivato il momento di salutarci e di scrivere un nuovo capitolo, in un’altra famiglia. Grazie di tutto Milan". L'inizio e la fine di un lungo messaggio d'addio a quella casa che lo aveva accolto per oltre 10 anni tra il Centro Vismara e Milanello. Oggi queste parole si potrebbero tramutare in un semplice "arrivederci", perché il nuovo allenatore del Milan Ruben Amorim sta spingendo per riportare Liberali in rossonero dopo nemmeno un anno. Ma la situazione è più complessa di così. Il punto.

LIBERALI-MILAN: IL GIOCATORE RIFLETTE

Un anno fa il Milan lasciava partire Mattia Liberali a zero verso Catanzaro, in Serie B, dove lo stesso giocatore aveva chiesto di andare quando aveva capito che per lui non c'era spazio nel club rossonero. Una situazione che era un po' precipitata, solo il dicembre precedente esordiva da titolare a San Siro contro il Genoa grazie a Paulo Fonseca. Poi si è perso e si è arrivati ai saluti per trovare più spazio. Ora il Milan è tornato in pressing sul giocatore e lo ha fatto con forza, ma Mattia Liberali riflette e prende tempo dal Galles, dove si trova per disputare gli Europei U19, battezzati ieri con un gol all'esordio contro la Serbia. Il classe 2007, infatti, non si è lasciato benissimo con alcuni dirigenti o figure all'interno del Milan: in particolare Zlatan Ibahimovic e Jovan Kirovksi che di fatto non lo hanno valorizzato nell'anno tra Milan Futuro, Primavera e prima squadra, chiudendogli poi le porte l'anno scorso e portandolo a chiedere di partire. Questo non è certo un mistero.

AMORIM SPINGE PER LIBERALI AL MILAN

La speranza per rivedere Mattia Liberali al Milan, e per tutti quei tifosi che ancora se lo coccolano e che non lo avrebbero voluto cedere, la speranza si chiama Ruben Amorim. È proprio l'allenatore portoghese che ha rispolverato il dossier Liberali e lo ha sbattuto con convinzione sul tavolo mercato rossonero. Come riportato ieri da MilanNews.it, l'allenatore lusitano sta facendo di tutto per riportare il talento 2007 a Milanello: è in contatto costante con lui e i suoi agenti per convincerlo, per spiegargli la bontà del suo progetto. Amorim ha sempre avuto un buon feeling con i giovani e inoltre Liberali avrebbe le caratteristiche perfette per giocare nei due dietro la punta, all'interno del 3-4-2-1. Da capire adesso: uno, se l'opera di convincimento di Amorim funzionerà; due, se il Milan potrà superare concorrenza di Como e Sassuolo che si sono mosse prime. C'è anche un vantaggio economico: Liberali ha una clausola da 6 milioni di euro, il Milan lo pagherebbe solo 3 perché gode del 50% sulla rivendita.