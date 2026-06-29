Calciomercato MN - Amorim pazzo di Liberali: il piano per convincerlo e i dubbi del calciatore

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Conferme importanti sul forte interesse del Milan per Liberali: Amorim è pazzo del giocatore e ha speso parole decise e concrete per convincerlo

Arrivano conferme decise e importanti sulla notizia lanciata poco fa da Gianluca Di Marzio su un forte ritorno di fiamma del Milan per Mattia Liberali: il classe 2007 è corteggiato da tempo dal Como, ma i rossoneri fanno sul serio per riportare il talento diciannovenne alla base.

AMORIM PAZZO PER LIBERALI: LA SITUAZIONE

O meglio, apprende la redazione di MilanNews.it, è Ruben Amorim che sta facendo di tutto per convincere il ragazzo: il tecnico portoghese sta spingendo tantissimo per convincere Liberali a tornare in rossonero, parlandogli in modo serio e concreto del ruolo che gli cucirebbe addosso. L'allenatore portoghese vede nel calciatore del Catanzaro l'identikit perfetto per il profilo di trequartista dietro la punta, uno dei due, da utilizzare nel nuovo Milan.

Dal canto suo Liberali nutre ancora dei dubbi, soprattutto dopo quello che è successo l'anno scorso, sulla linearità del progetto rossonero, che però quest'anno ha cambiato totalmente interpreti. Da capire cosa sceglierà nei prossimi giorni insieme al suo agente Lucci, ma è assolutamente confermato il fatto che Amorim stia facendo davvero di tutto per riportare Liberali a Milanello: i telefoni, in questo giorno di temporali che rinfrescano, sono letteralmente roventi.

di Antonio Vitiello.