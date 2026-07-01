Calciomercato Domani importante call tra Cardinale, Ibrahimovic, agenti e Liberali: il punto della situazione

vedi letture

Intrigo Liberali: domani ci sarà un'importante chiamata con Cardinale, Ibrahimovic, gli agenti e il calciatore. Il Milan vuole beffare il Como

Il Milan sta facendo di tutto per superare il Como nella corsa per Mattia Liberali. Fabrizio Romano e Matteo Moretto, su YouTube, raccontano di un'importante call fissata per domani con Cardinale, Ibra, gli agenti e il giocatore.

LIBERALI-MILAN, DOMANI IMPORTANTE CALL CON CARDINALE

Fabrizio Romano: “Il Como nel pomeriggio ha fatto uno scatto importante verso l’acquisto di Mattia Liberali. Si sente molto avanti: prima ha raggiunto un accordo sullo stipendio del giocatore. Appena dopo, intorno all’ora di cena, il Como ha comunicato agli agenti e a Catanzaro la volontà di pagare la clausola. Il Como è pronto e vuole mettere i sei milioni quanto prima. Al Como fa un po’ strano che, durante tutta la serata, dagli agenti di Liberali manca ancora l’ok. Il giocatore ha dato l’ok sul contratto ma bisogna ancora accordarsi su commissioni e tutto il resto. Il Como ha un po’ il sospetto che possano esserci altre squadre dietro questa attesa dei procuratori. Il Como non aspetterà per sempre e non vuole partecipare ad aste. O si va a chiudere l’operazione a 6 milioni, pagando la clausola, oppure potrebbero esserci sorprese. Il Como è pronto e ha tutti i documenti pronti, poi dipende dal giocatore”.

Matteo Moretto: “Il Sassuolo sta spingendo con Aquilani, anche se nelle ultime ore non ha aggredito la trattativa come ha fatto il Como. La notizia che ti posso raccontare è che nella giornata di domani ci sarà una video call molto importante tra gli agenti di Liberali, Liberali stesso e chi è in cima a questa piramide del Milan. Ci sarà una call tra Cardinale, Ibrahimovic, gli agenti di Liberali ed il calciatore per capire se c’è la possibilità effettivamente di riportare Liberali in rossonero. Liberali è andato via dal Milan perché qualcuno all’interno dell’organigramma rossonero, che è ancora presente, non credeva in lui. Adesso Liberali vuole capire se ora effettivamente, al di là delle chiamate di Amorim, il club crede in lui e può dargli quel tipo di status da prima squadra. Domani giornata molto importante”.