Liberali vicinissimo al Como, trattativa ai dettagli: la situazione
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Alla fine Mattia Liberali, salvo sorprese dell'ultimo secondo, andrà al Como. Riporta Fabrizio Romano che c'è l'accordo con il giocatore per il contratto, mentre mancano gli ultimi dettagli con gli agenti. Al Catanzaro andranno 6 milioni di euro di cui 3 destinati al Milan, che ha il 50% sulla rivendita.
Nonostante il tentativo in extremis del Milan il giocatore andrà da Fabregas: apprende la redazione di MilanNews.it che calciatore ed agente aspettavano delle telefonate a stretto giro anche dalla dirigenza rossonera, che non sono arrivate, e non solo da Ruben Amorim. Ieri il tecnico portoghese ha fatto di tutto per convincere il giovane trequartista ma non è bastato.
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