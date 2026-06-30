Futuro Liberali, Moretto: "Ci sono due club forti su di lui ad oggi: Como e Sassuolo. Il Milan..."

vedi letture

L'esperto di mercato Matteo Moretto ha dato questo aggiornamento su Mattia Liberali che è stato accostato anche al Milan

Matteo Moretto, intervenuto in video pubblico dal canale YouTube di Fabrizio Romano, ha dato questo aggiornamento sul futuro di Mattia Liberali e sulle voci che lo rivorrebbero al Milan: "Mattia Liberali ha lasciato il Milan perchè ci sono state delle valutazioni tecniche interne al Milan che lo hanno portato a lasciare il club rossonero. Quindi c'erano delle figure all'interno dell'organigramma che non vedevano in Liberali un certo potenziale, non intravedevano quel tipo di potenziale da prima squadra. Diciamo che queste figure ci sono ancora al Milan, quindi da un certo punto di vista mi stupirei se Liberali dovesse tornare al Milan.

Aggiungo che a livello di mercato io tengo con forza Como e Sassuolo. Il Como sta avanzando, Fabregas ha chiamato il ragazzo ed un profilo che il Como vuole provare a chiudere in fretta. Dall'altra parte c'è il Sassuolo di Aquliani che conosce molto bene Liberarli visto che hanno lavorato insieme al Catanzaro. Ad oggi tengo queste due squadre. Ricordiamo ch c'è un questa clausola da 6 milioni e il 50% della futura rivendita andrà al Milan, ma ad oggi i club forti su Liberali sono Como e Sassuolo. All'interno del Milan non tutti erano d'accordo su Liberali, ecco perchè è andato via. Vero che è cambiato l'allenatore e anche alcune figure dirigenziale, ma certe difficoltà persistono. Questa settimana sarà importante per il futuro di Mattia Liberali".