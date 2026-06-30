Il Milan blocca la partenza di Pulisic, ma ora serve il rinnovo

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Il Milan non intende cedere Christian Pulisic, ma una volta tornato in Italia dopo il Mondiale dovrà essere affrontato il tema del rinnovo di contratto

Il New York City ci ha provato per davvero mettendo sul piatto una super offerta economica per il giocatore, ma il Milan ha bloccato la partenza di Christian Pulisic che è assolutamente incedibile. Lo scrive stamattina il Corriere dello Sport che aggiunge che lo stesso attaccante non vorrebbe trasferirsi in Mls, ma, in caso di addio al Diavolo, preferirebbe restare in Europa.

Al momento la sua testa è solo sul Mondiale che i suoi Stati Uniti stanno giocando in casa. Una volta tornato a Milano, sarà il momento anche di parlare del rinnovo del suo contratto che scade nel 2027. E' vero che il Milan ha un'opzione per prolungarlo di un'altra stagione, ma Pulisic per restare vorrebbe un ingaggio più alto (oltre sei milioni di euro all'anno). A spingere per la sua permanenza è anche il patron milanista Gerry Cardinale che vuole trattenere il connazionale anche per questione di marketing.