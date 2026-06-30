Mercato Milan: troppo altra la richiesta del Benfica per Antonio Silva, il Diavolo va su altri obiettivi

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Il Benfica chiede troppo per Antonio Silva e così il Milan sta valutando altri profili per rinforzare la difesa di Ruben Amorim

Dopo aver chiuso per l'attaccante (Gonçalo Ramos), il Milan è ora al lavoro per rinforzare la difesa. Il primo obiettivo sembrava essere Antonio Silva, ma la richiesta da 30 milioni di euro del Benfica per il suo cartellino è ritenuta troppo alta dai rossoneri che così ora si stanno guardando intorno e stanno valutando altri profili: tra i giocatori studiati ci sono per esempio Gonçalo Inacio dello Sporting Lisbona, Tiago Gabriel del Lecce e John Stones, il quale è in uscita dal Manchester City. Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera.

Nelle scorse ore sembrava quasi tutto fatto per Antonio Silva, ma il Benfica si è messo di traverso perchè vuole rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2027. I dialoghi tra le parti stanno andando avanti e la speranza è di trovare preso un intesa. A curare gli interessi del giocatore portoghese è Jorge Mendes, agente anche di Gonçalo Ramos, nuovo centravanti del Milan.