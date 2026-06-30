Amorim e il rapporto con Ratcliffe allo United: il tecnico non ha paura di essere "diretto" col proprietario

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Nel corso di una vecchia intervista al Times Amorim racconta del suo rapporto, ai tempi, con il proprietario dello United

Nel corso di un'intervista rilasciata al Times - si parla di un anno fa e Amorim era ancora il tecnico del Manchester United - il manager portoghese raccontava del suo rapporto diretto con Sir Jim Ratcliffe, co-proprietario e azionista di maggioranza dei Red Devils. Un dialogo costante, fatto di rispetto ma anche di pochi giri di parole: Amorim non aveva paura di dire quello che pensava.

AMORIM E IL RAPPORTO CON L'AZIONISTA DI MAGGIORANZA DELLO UNITED

Si legge nell'articolo del Times che "Ratcliffe ha rivelato a maggio (2025, ndr) che Amorim non ha remore a dirgli di «andare a fanculo» quando sono in disaccordo nelle loro regolari conversazioni su WhatsApp, con l’allenatore portoghese che ride mentre rivela che il presidente di Ineos gli manda delle gif mentre comunicano sul lavoro che sta svolgendo".

Amorim ha dichiarato: "Penso che sia davvero facile andare d’accordo con Jim. Facile nel senso che se conosci il tuo mestiere, se sai come spiegare qualsiasi decisione, con lui andrà tutto bene. Se provi a usare stronzate e giri di parole lui, non funzionerà. Quindi per me è davvero facile: dico tutto ciò che devo dire con grande rispetto. So che è il proprietario del club, so qual è il mio posto. Ma quando devo dire qualcosa, la dico con naturalezza. Senza fronzoli. Senza fronzoli, non giro intorno alla questione, sono davvero diretto. Penso che sia una cosa che gli piace molto".