Milan Femminile U15 campione d'Italia, mister Bottiglieri: "Le ragazze nelle difficoltà hanno saputo rispondere nel migliore dei modi"

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Mister Bottiglieri ha parlato dopo la vittoria dello Scudetto del Milan Femminile U15. Le rossonere questo pomeriggio sono uscite vittoriose dalla finale contro la Roma:

“Un’annata particolare dove le ragazze nelle difficoltà hanno saputo rispondere nel migliore dei modi. Diciamo che abbiamo avuto infortuni importanti: la ragazza che era capitano della squadra si è rotta il crociato. Il bomber della squadra si è infortunata e l’abbiamo persa per 4 mesi: oggi è riuscita a rientrare per l’ultima di campionato. Nelle difficoltà sono uscite le cose migliori, siamo riusciti a puntare sulle piccoline che sono andate alla grande”.

Anche oggi avete schierato una squadra giovanissima: “Abbiamo lavorato per il futuro, non abbiamo guardato l’età. Abbiamo guardato solo chi era più pronto e siamo arrivati fino a qui. Ma il grande campionato delle 2011 non è da sottovalutare. La cosa positiva è che le piccoline si sono fatte trovare pronte nel momento del bisogno”.

Quanto vale questo scudetto? “Una grande gioia per la società, una grande soddisfazione considerando l’età con cui siamo scesi in campo. Direi che anche nella prossima stagione il Milan potrebbe essere qui a giocarsi lo scudetto. Una grande soddisfazione per la società e per queste ragazze”.