Tiago Gabriel alternativa ad Antonio Silva? I numeri del centrale del Lecce

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Il Milan cerca un difensore centrale: le quotazioni di Antonio Silva sono in calo, un'alternativa è Tiago Gabriel. I suoi numeri al Lecce

Dopo aver chiuso nei giorni scorsi per l'arrivo di Gonçalo Ramos, che sarà il nuovo numero 9 rossonero, le forze del Milan si stanno concentrando in queste ore sul prossimo acquisto per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico Ruben Amorim: un nuovo difensore centrale. Il nome più gettonato delle ultime ore era quello del giovante talento Antonio Silva del Benfica ma, come riportato da MilanNews.it, ultimamente le sue quotazioni sarebbero in calo. Un'alternativa emersa, dalla voce del collega Pedullà, è quella di Tiago Gabriel del Lecce.

TIAGO GABRIEL OBIETTIVO MILAN: I SUOI NUMERI AL LECCE

Tiago Gabriel, centrale difensivo portoghese classe 2004, ha concluso la sua prima stagione intera al Lecce. Il lusitano è arrivato in Puglia nel gennaio del 2025, acquistato da Pantaleo Corvino per circa 2 milioni di euro dall'Estrela Amadora. Dopo solo due presenze nei primi sei mesi, quest'anno Gabriel è diventato una presenza fissa per la squadra di Eusebio Di Francesco: 39 presenze con anche 2 gol tra Serie A e Coppa Italia. Il suo agente, tra l'altro, è Jorge Mendes, già attivo con il Milan per il trasferimento di Gonçalo Ramos.