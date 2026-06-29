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MN - In forte discesa le quotazioni di Antonio Silva: il Benfica fa resistenza

MN - In forte discesa le quotazioni di Antonio Silva: il Benfica fa resistenza
Oggi alle 12:22Calciomercato Milan
di Lorenzo De Angelis
fonte di Pietro Mazzara ed Antonio Vitiello
Sono in forte discesa le quotazioni di Antonio Silva. Il difensore si sta allontanando dal Milan per via della resistenza del Benfica, che vorrebbe rinnovarlo

Nonostante fossero arrivati segnali positivi da Lisbona nelle scorse ore, apprende la redazione di MilanNews.it che sono in forte discesa le quotazioni di Antonio Silva. Il difensore centrale, classe 2003, è uno dei primi obiettivi del Milan per andare a rinforzare la difesa di Ruben Amorim, ma ci sono possibilità che questo affare possa arenarsi. 

Il Benfica starebbe infatti facendo resistenza all'uscita di Antonio Silva, considerando il fatto che il club vorrebbe fare un nuovo tenativo per rinnovargli il contratto, in scadenza nel giugno 2027. Qualora la situazione non si dovesse sbloccare il Milan potrebbe virare su altri obiettivi in difesa. 

di Pietro Mazzara ed Antonio Vitiello