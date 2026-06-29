Biscardi: "Se perdi la Champions nelle ultime dieci giornate la colpa è di chi va in campo"

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Maurizio Biscardi è tornato sul finale di stagione fallimentare del Milan

Maurizio Biscardi, giornalista e conduttore, ha commentato gli ultimi mesi del Milan su TMW Radio: "Milan e Juve hanno sbagliato le campagne acquisti negli ultimi anni. II Milan è in mano a fondi, ma se perdi la Champions nelle ultime dieci giornate la colpa è di chi va in campo. Se vedi la storia di Allegri, lo vedi: perché ha sempre fatto finali di stagione più bassi? Anche per il modo di giocare. Finchè hai giocatori in forma e giochi sull'equilibrio, questo ti fa la differenza, poi fatichi e ti può andare peggio. Perchè si è risolto il problema Gasperini-Ranieri la Roma? Perché ha fatto una scelta la società, al Milan questa scelta non è stata fatta. Quando hanno litigato Ibra e Allegri, non hanno risolto la situazione. Quando sei chiaro e dai chiarezza e prospettive..."

Maurizio Biscardi ha poi continuato: "Il Milan ha pensato di avercela fatta, poi quando hanno pareggiato ha avuto paura e non ha saputo reagire. Il problema non è il Cagliari ma quanto cosa è successo nelle ultime dieci giornate, l'eccezione è Genova. Non era pronto per lottare per lo Scudetto il Milan, ma neanche da arrivare fuori dalla Champions? C'è da chiedersi perché sono andai così fuori fase. Sicuramente Allegri ha sbagliato qualcosa".