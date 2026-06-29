Apre ufficialmente il mercato! Le date per l'Italia ed il resto d'Europa

Apre ufficialmente il mercato! Le date per l'Italia ed il resto d'Europa
Oggi alle 22:36News
di Manuel Del Vecchio
Apre ufficialmente il calciomercato in Serie A. Di seguito tutte le date di apertura e chiusura dei maggiori campionati europei

È ufficialmente aperto il calciomercato! Oggi è cominciata formalmente la finestra estiva per l'Italia, che si aggiunge così all'Inghilterra. Di seguito le date ufficiali di tutti i top 5 campionati europei e anche del campionato arabo, che negli ultimi anni è stato meta sempre più gradita per molti calciatori di Serie A.

CALCIOMERCATO, LE DATE UFFICIALI IN EUROPA

Da lunedì 29 giugno a martedì 1° settembre 2026, ore 20.00 – Serie A (Italia)
Da mercoledì 1° luglio a martedì 1° settembre 2026, ore 20.00 – Ligue 1 (Francia)
Da mercoledì 1° luglio a martedì 1° settembre 2026, ore 20.00 – Bundesliga (Germania)
Da mercoledì 1° luglio a martedì 1° settembre 2026, ore 23.59 – Liga (Spagna)
Da lunedì 15 giugno a martedì 1° settembre 2026, ore 23.59 – Premier League (Inghilterra)
Da mercoledì 22 luglio a lunedì 12 ottobre 2026 – Saudi Pro League (Arabia Saudita)