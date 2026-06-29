Ordine su Maldini in Nazionale: “Non dice di no, ma mette delle condizioni. Da capire se si possono accettare”

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Franco Ordine parla di un possibile approdo di Maldini in Nazionale come direttore tecnico.

Durante l'ultima puntata di QSVS, il noto giornalista Franco Ordine ha parlato della nazionale e del ruolo di direttore tecnico che ad oggi è vacante e del possibile approdo di Maldini. Queste le sue parole.

"Sul direttore tecnico la situazione è questa: dicono che stanno trattando con Maldini. Allora, l'ultimo stipendio del direttore tecnico, quello di Buffon, è uno stipendio basso, 350 mila euro. Ora, Maldini non dice apertamente che non lo prende in considerazione, secondo me farà delle richieste, metterà delle condizioni. Il punto è capire se sono delle condizioni che si posso accettare oppure no. L'alternativa è una sola, mi dicono a livello federale, ovvero è Gianfranco Zola"