Il Napoli rinnova Leonardo Spinazzola fino al 2028: era stato accostato al Milan

vedi letture

Leonardo Spinazzola rinnova il suo contratto con il Napoli fino al 2028: era stato accostato al Milan

Il Napoli ha inaugurato la settimana di inizio calciomercato con la notizia di un rinnovo di contratto. Il laterale Leonardo Spinazzola ha prolungato fino al 2028 proprio a pochi giorni dalla scadenza del suo contratto. La decisione è rimasta in bilico fino a qualche settimana fa quando sono emerse le indiscrezioni secondo cui il giocatore aveva deciso infine di rimanere con il club partenopeo. Nel caso il rinnovo non fosse arrivato, il Milan si era interessato e aveva sondato il terreno.

NAPOLI, SPINAZZOLA RINNOVA FINO AL 2028

Il comunicato con cui il Napoli ha comunicato il rinnovo di Leonardo Spinazzola: "La SSC Napoli comunica di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Leonardo Spinazzola fino al 30 giugno 2028. Il 10 agosto 2024 il suo esordio con il Napoli in occasione del match di Coppa Italia contro il Modena. Ha collezionato 72 presenze in maglia azzurra, realizzando quattro reti e contribuendo alla conquista del quarto scudetto e della Supercoppa Italiana. Congratulazioni, Leo!"