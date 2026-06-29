Inter, Ausilio: "Un affare su cui potevo far di più è quando Tonali era al Brescia, in quel caso ho un po' dormito"

vedi letture

Oggi comincia ufficialmente il calciomercato in Serie A e per l’occasione, a Rimini, c’è una serata di inaugurazione nel consueto hotel. Il direttore sportivo dell’Inter Piero Ausilio, tra i vari argomenti toccati, ha ricordato anche la trattativa - poi fallita - per Tonali: allora il centrocampista passò dal Brescia al Milan. Le sue parole: "Un affare su cui potevo far di più è quando Tonali era al Brescia, in quel caso ho un po' dormito".

Era l'estate del 2020 e il Milan era riuscito a strappare il talentuoso centrocampista a condizioni favorevoli: un prestito con diritto di riscatto a circa 20 miliioni di euro. Nonostante una stagione di alti e bassi i rossoneri decisero di puntare su Tonali, riscattandolo dopo aver rinegoziato i termini col Brescia. Una scelta vincente, visto che a giugno 2022 arrivò lo scudetto e il numero 8 fu uno dei grandi protagonisti.