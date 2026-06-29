Moretto smentisce Mount-Milan: "Il Diavolo si sta concentrando sul difensore. Il nome di Mount non fa parte della lista rossonera"

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In un nuovo video su YouTube Matteo Moretto ha fatto il punto sui movimenti in entrata del Milan in questo calciomercato.

Nel corso del consueto appuntamento con il video aggiornamento sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha fatto il punto sul calciomercato in entrata del Milan, commentando anche le indiscrezioni che hanno visto protagonista in queste ore il nome di Mason Mount e non solo:

“Mount? Non c’è nulla. Non mi risulta che sia un nome nella lista del Milan. Ti ribadisco il fatto che il Milan, informazione su cui stiamo lavorando, si sta concentrando al 100% sul difensore centrale. Ne vuole uno di livello per completare il reparto. Ad oggi il nome di Mount non figura nella lista del Milan. Si, si sta parlando tanto del centrocampista, che il Milan possa arrivare a un centrocampista, ma i tempi sono un po più lunghi rispetto a quello che la gente crede, perché lì in mezzo c’è grande affollamento, tra chi torna, chi verrà valutato, chi no. Sul centrocampo capiremo meglio, ma ad oggi ti posso dire che Mount non fa parte della lista del Milan”.