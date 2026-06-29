Jeda difende il suo ex allenatore Allegri dalle critiche di difensivismo

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Jeda difende il suo ex allenatore Massimiliano Allegri dalle critiche che lo accusano di essere difensivista

L'ufficialità di Massimiliano Allegri allenatore del Napoli dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Siamo vicini alla risoluzione del contratto tra il tecnico livornese e il Milan, passaggio fondamentale che gli permetterà di mettere nero su bianco l'accordo con il club partenopeo di Aurelio De Laurentiis. Intanto un ex calciatore di Massimiliano Allegri ai tempi del cagliari, il brasiliano Jeda, ha parlato in difesa del suo vecchio tecnico come ospite su Radio Tutto Napoli.

JEDA PRENDE LE DIFESE DI MASSIMILIANO ALLEGRI

Le parole di Jeda in difesa del suo ex tecnico Massimiliano Allegri: "Non è un allenatore difensivista. Quando ha avuto organici di qualità ha sempre espresso un buon calcio. È un vincente, sa comunicare e gestire il gruppo. Non penso abbia chiesto una rivoluzione sul mercato. La rosa è già forte e basteranno pochi innesti mirati. Mi aspetto una squadra con personalità. Ascolta sempre i giocatori, accetta il confronto e non si mette mai al di sopra del gruppo. È proprio nella gestione umana che dà il meglio di sé"