MN - Russo (DAZN) su Leao: “Ciclo chiuso un bene per tutti, pensa al primo sto sbagliato…”

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In esclusiva ai microfoni di MilanNews.it il collega di DAZN Marco Russo ha commentato i più importanti temi d'attualità legati al Milan

Da Ruben Amorim come manager-allenatore a un Milan senza una figura portante nel calcio italiano come quella di un direttore sportivo, passando per il clamoroso affare Gonçalo Ramos al futuro, incerto, di Rafael Leao. Di questo ne ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it il collega di DAZN Marco Russo. Di seguito un estratto delle sue parole.

Invece su Leao? Ciclo definitvamente finito o c'è uno spiraglio di permanenza?

"Ciclo chiuso. È finita, ed è un bene per tutti che finisca. Immagina il primo stop sbagliato di Leao, con Amorim, Gonçalo Ramos, con chi vuoi. Immagina questo, la prima corsa all'indietro che manca, il primo gol sbagliato. Dopo quelle dichiarazioni è finita, non può che essere così. Non ho notizie in merito, ma se il Milan spende 74 milioni di euro perché immagina e pianifica delle uscite. E se lo fa penso che Leao sia il primo nome".