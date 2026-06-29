Serafini: "Ramos è un eccellente giocatore e lo considero un top player"

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Serafini ritiene Gonçalo Ramos un eccellente giocatore e un top player, nonostante sia un esubero del Paris Saint Germain

Non era mai successo nelle ultime stagioni che il Milan si muovesse così presto sul mercato per acquistare un centravanti. Sicuramente non era mai successo che ci si era mossi con un investimento così ampio, anche perché l'acquisto di Gonçalo Ramos è il più oneroso della storia milanista. Il protghese, secondo quanto riportato, arriverà per 75 milioni di euro più 5 di bonus. Ne ha parlato Luca Serafini, giornalista tifoso del Milan intervenuto come ospite su TMW Radio.

SERAFINI, RAMOS È UN TOP PLAYER

Il commento di Luca Serafini sull'acquisto di Gonçalo Ramos da parte del Milan: "Le cifre sono inferiori a quelle strombazzate, il problema è che negli ultimi 12 anni i centravanti decenti sono stati Ibra e Giroud. È questo un esubero del PSG, che ha scoperto un altro tipo di gioco e non ha trovato spazio li. Ha sempre fatto moti gol, non credo ci fossero grandi alternative come grandi giocatori ora. È un eccellente giocatore e lo considero un top player".