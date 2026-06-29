Garbo su Ramos: "Il Milan non ha preso Haaland ma uno che fa la riserva al PSG"

vedi letture

Daniele Garbo, giornalista, ha parlato su TMW Radio dell'acquisto di Gonçalo Ramos da parte del Milan

Il Milan ha scelto Gonçalo Ramos come nuovo attaccante. A spingere per l'arrivo del connazionale è stato il nuovo tecnico Ruben Amorim. Sul banco degli imputati, più che la qualità del calciatore, è la cifra che Gerry Cardinale ha deciso di spendere per il nuovo numero 9. Ramos arriverà a Milanello per 75 milioni di euro più 5 di bonus. A parlare di questa trattativa e del colpo in generale è stato anche Daniele Garbo, giornalista, intervenuto su TMW Radio come opinionista.

GARBO, RAMOS NON È HAALAND MA UNO CHE FA LA RISERVA AL PSG

Il commento di Daniele Garbo sull'acquisto di Gonçalo Ramos come nuovo centravanti del Milan: "Credo sia un buon giocatore ma non valga quella cifra. Avrei preso due giocatori con quelle cifre. Non ha preso Haaland ma uno che fa la riserva al PSG. Credo sia un investimento eccessivo. Il Milan ha bisogno di tante altre cose"