Francia-Svezia, Rabiot non si fida: "Dicono che siamo ultra-favoriti ma non ci rilassiamo"

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Adrien Rabiot non si fida delle voci che danno la Francia "ultra-favorita" nel sedicesimo dei Mondiali contro la Svezia

I primi giocatori del Milan a scendere in campo in questi sedicesimi di finale dei Mondiali saranno Mike Maignan e Adrien Rabiot. Domani sera alle ore 23 la Francia incontra la Svezia, in una gara tutta europea che mette in palio un posto agli ottavi. Nel pre-partita, alla consueta conferenza stampa che precede ogni gara, ha parlato proprio il centrocampista rossonero Rabiot che però non ha voluto sottovalutare l'impegno, nonostante i favori del pronostico propendano per i transalpini.

RABIOT NON SOTTOVALUTA LA SVEZIA

Il commento di Adrien Rabiot, nel pre-partita di Francia-Svezia, che non sottovaluta l'avversario: "La Svezia ha buoni giocatori e in particolare una linea offensiva molto importante con elementi di classe mondiale che giocano in grandi club e nei migliori campionati. "Sarebbe difficile dire che un giocatore svedese prenderebbe il posto di un giocatore francese. Anche se sentiamo dire che siamo ultra-favoriti, non abbiamo intenzione di rilassarci. Abbiamo preso molto sul serio l'Iraq, il Senegal e la Norvegia. Tchouaméni e Koné sono due giocatori diversi. Ad Aurelien piace posizionarsi più basso ed essere il principale costruttore di gioco a centrocampo. Manu ha forse più questa capacità di spingersi in avanti palla al piede e di trovare passaggi per rompere le linee. Bisogna adattarsi, ma sono due ottimi giocatori di calcio. Abbiamo avuto un'ottima intesa nelle partite".