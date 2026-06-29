Calciomercato ufficialmente aperto. Ramos colma il vuoto attaccante ma non basta: dove deve intervenire Cardinale?

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Oggi si apre ufficialmente il calciomercato, ecco i ruoli dove deve intervenire Cardinale.

Oggi, 29 giugno, si apre ufficialmente la finestra estiva del calciomercato che chiuderà il primo di settembre alle ore 20. Il Milan, contrariamente a quanto fatto negli anni precedenti con la punta, ha già chiuso l'affare riguardo questo ruolo. Stiamo chiaramente parlando di Gonçalo Ramos, pagato ben 74 milioni di euro da Cardinale che accontenta la richiesta di Amorim e consegna ai rossoneri la punta titolare per la prossima stagione. Nonostante la cifra record spesa per un singolo calciatore, Cardinale dovrà sicuramente rimettere mano al portafoglio per consegnare al tecnico una rosa competitiva e completa in vista della prossima stagione.

MERCATO IN ENTRATA, I RUOLI FONDAMENTALI IN CUI INTERVENIRE

Partiamo con una premessa: ad ogni uscita dovrà corrispondere un'entrata. La motivazione è semplice: il Milan l'anno scorso ha composto una rosa a livello numerico sufficiente per affrontare una sola competizione, l'anno prossimo invece, giocando anche l'Europa League, il numero dei giocatori dovrà essere sicuramente maggiore. Oltre a questa equazione elementare, parliamo dei ruoli maggiormente necessitanti nei quali intervenire a prescindere dalle uscite. Sicuramente serviranno due interventi in difesa, zona del campo nella quale la coperta è estremamente corta. Ipotizzando la permanenza di tutto il reparto, Tomori, Gabbia, De Winter, Pavlovic (e Odogu che resta un punto di domanda), e giocando a tre dietro, il numero dei centrali deve passare da 4 a 6. A centrocampo le incognite sono tante: Modric dovrà dare una risposta sul suo futuro, Fofana potrebbe uscire così come Rabiot e Loftus-Cheek. Come potrete ben intuire, anche questa parte di campo, che definirei nevralgica, avrà bisogno minimo di uno barra due innesti. Le fasce: altro reparto fondamentale per chi come il Milan si schiera con la difesa a tre. Da un lato Saelemaekers potrebbe benissimo essere confermato, con Athekame come riserva, dall'altro lato bisognerà capire il futuro di Estupinian e in caso servirà completare l'out sinistro con un innesto che magari possa giocarsi il posto con Bartesaghi.

TREQUARTI E ATTACCO, CHI GIOCHERÀ DIETRO RAMOS?

Per il reparto offensivo il Milan è partito in quarta, anzi in quinta. Ramos sarà il numero 9 e a questo punto Gimenez è un serio candidato partente, visto anche il forte interessamento del Porto di Farioli. Altro punto fermo sembrerebbe essere Pulisic che, nonostante le ricche offerte arrivate al giocatore dalla MLS, per Gerry Cardinale e Ruben Amorim è incedibile. Quindi Ramos, Pulisic e? Leao è il grande punto interrogativo del mercato in uscita dei rossoneri. Le parole rilasciate un mese fa dal portoghese sono state eloquenti, lui vuole cambiare aria e campionato, anche se nelle ultime settimane il 10 pare stia ritrattando la sua posizione. Poi c'è Nkunku, grande delusione della stagione 25/26 che però potrebbe essere valorizzato e messo in luce proprio da Amorim. Anche il futuro del francese è da capire ma non sembra manchi l'apprezzamento nei suoi confronti del tecnico.