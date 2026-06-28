Primo Piano Infinito Luka: domina in campo, futuro incerto. Ha parlato con Amorim, deciderà dopo il Mondiale

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Il futuro di Luka Modric è ancora incerto: il Milan attende una risposta dopo il Mondiale. Il fuoriclasse croato ha parlato con Amorim

Infinito Luka Modric. Le parole per descrivere la grandezza del fuoriclasse croato sono finite da un bel pezzo eppure lui continua a stupire e a prendersi la scena, nonostante sia prossimo ai 41 anni di età. Anche ieri con la maglia della Croazia è stato in grado di riscrivere il libro dei record. Una forma smagliante ma un futuro con il Milan incerto che verrà deciso dopo il Mondiale.

MODRIC, ENNESIMO RECORD

Nella notte italiana Luka Modric ha collezionato l'ennesimo record di una carriera semplicemente straordinaria. Nella gara tra Croazia e Ghana, decisiva per il passaggio del turno ai sedicesimi del Mondiale, con il risultato sull'1-1 in virtù del pareggio al 73° degli africani, Luka Modric a meno di dieci minuti dalla fine ha pennellato un cross sulla testa di Vlasic che ha regalato il pass ai balcanici. Con questo assist, il fuoriclasse croato diventa l'assistman più longevo della storia dei Mondiali, all'età di 40 anni e 291 giorni. Un campione senza tempo che, per non farsi bastare nulla, nei minuti finale si è messo a lottare come un leone a schermo della propria area di rigore per salvaguardare il risultato.

MODRIC, FUTURO INCERTO: HA PARLATO CON AMORIM

Se questa è la condizione fisica e mentale, se questo è l'atteggiamento, ci si chiede perché Modric non possa continuare a competere ad alti livelli. Ovviamente la decisione è molto personale, avendo anche implicazioni familiari, e il Milan darà tutto il tempo a Luka per decidere. C'è già stata l'occasione per il nuovo allenatore Ruben Amorim di chiacchierare al telefono con Luka Modric. La risposta ufficiale sul futuro di Modric arriverà solo dopo il Mondiale: in quell'occasione è previsto un nuovo contatto con il tecnico e il croato comunicherà la sua decisione. Ricordiamo che nel contratto annuale di Luka c'è un'opzione automatica di prolungamento per un anno.