Offerta del Milan al Benfica per Antonio Silva: al giocatore offerti 5 anni

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Il Milan ha formulato l'offerta al Benfica per Antonio Silva e conta già sul sì del giocatore che ha accettato un contratto di 5 anni

Il Milan continua la sua rivoluzione portoghese. Dopo l'arrivo del tecnico Ruben Amorim e dopo aver definito, da ufficializzare prossimamente, anche l'acquisto di Gonçalo Ramos come centravanti, il club rossonero si fa ancora più lusitano per la ricerca del difensore. La lotta era a due tra Antonio Silva e Goncalo Inacio: il club sembra essersi orientato sul primo, anche perchè gestito dal super agente Jorge Mendes con cui si è già stati in contatto per la trattativa di Ramos.

L'OFFERTA DEL MILAN AL BENFICA PER ANTONIO SILVA

Secondo quanto scrive Tuttosport questa mattina, riprendendo fonti portoghesi, il Milan avrebbe formulato un'offerta al Benfica da 20 milioni più 5 di bonus. Proposta che il club lusitano sarebbe orientato ad accettare dopo aver respinto la precedente con base fissa a 15 milioni. Il giocatore si è già detto favorevole al trasferimento, accettando quanto avrebbe messo il Milan sul tavolo: una proposta da 3 milioni di ingaggio per 5 anni.