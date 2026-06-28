Ibrahimovic elogia Alajbegovic e lo spinge verso il Milan

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Zlatan Ibrahimovic ha speso solo belle parole per il talento bosniaco Alajbegovic che vorrebbe provare a portare al Milan

Il Mondiale è sempre l'occasione per vedere sbocciare nuovi talenti. Tra i diversi che stiamo vedendo all'opera in questi giorni, ce ne è uno che si è messo sulla mappa già dalle qualificazioni, a discapito di Galles e Italia: si tratta di Kerim Alajbegovic, 18enne decisivo negli spareggi contro gallesi e azzurri, ancora più determinante in America per il passaggio della Bosnia ai sedicesimi di finale dove incontrerà i padroni di casa degli Stati Uniti. Zlatan Ibrahimovic ha avuto modo di elogiarlo dopo il gol al Qatar: "La cosa più importante è il coraggio. Un ragazzo di 18 anni in un Mondiale, sotto pressione, davanti a milioni di spettatori, gioca come se fosse il padrone dello stadio. Questo è raro. Non è il tipico giocatore giovane che sperava solo di avere una buona partita"

MILAN, IBRA SPINGE PER ALAJBEGOVIC

Ed è lo stesso Zlatan Ibrahimovic che, dopo averlo visto da vicino al Mondiale, spinge anche per portarlo al Milan. Un giovane talento dalle qualità indubbie e che potrebbe inserirsi bene nel ruolo dietro la punta disegnato nel 3-4-2-1 di Amorim. Non sarà facile perché la concorrenza c'è da tempo - sin da quando Moncada lo iscrisse in lista - e anche molto vicina: la Roma segue interessata. Inoltre questo Mondiale avrà sicuramente attirato ancora più occhi sul calciatore. Lo riporta oggi il Corriere dello Sport.