Dopo Gonçalo Ramos l'altra priorità di Amorim sul mercato è un difensore di livello

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Dopo il colpo Gonçalo Ramos Fabrizio Romano ha svelato qual è la prossima priorità di Ruben Amorim sul mercato.

Nel corso del consueto video aggiornamento sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano ha fatto il punto sul calciomercato in entrata del Milan svelando la prossima priorità di Ruben Amorim per rinforzare la sua squadra: “Gonçalo Ramos è solo l’inizio perché il Milan vuole fare altro sul mercato, senza urgenze come è stato nel caso di Ramos. C’era necessità di muoversi in fretta, evitare che si portasse questa vicenda verso la fine del mondiale e a quel punto perdere il giocatore, che era una possibilità concreta considerato l’interesse di altre squadre. Il Milan è andato all-in e ha chiuso per il giocatore in grande fretta.

Il Milan però non si ferma, perché durante le riunioni interni di questi giorni con Ruben Amorim coinvolto, la prossima priorità, poi vedremo perché il mercato lo detta lui stesso, riguarda anche un difensore centrale. Dopo l’attaccante nei primi meeting, ancor prima che Amorim diventasse ufficialmente l’allenatore del Milan, ancora nella fase di valutazione da parte di Cardinale, aveva detto di prendere un attaccante forte, e da qui l’operazione Gonçalo Ramos. Adesso l’indicazione di Amorim si è spostata su un difensore. Cioé sento che si parla di diversi nomi, ma il difensore è una delle priorità, anche più del centrocampista, in ordine di tempo. Non è escludiamo che il Milan li prenda entrambi, ma il difensore è al 100% una priorità di Ruben Amorim. Si lavorerà su questo discorso, si valuteranno diverse opzioni, ma il tecnico portoghese vuole aggiungere una pedina lì, un difensore di livello, per il suo Milan versione ’26/27. E da lì si concentreranno i prossimi sforzi del Milan, anche dal punto di vista economico oltre che di ricerca del profilo giusto”.