Ecco Gonçalo Ramos, il nuovo 9 del Milan. Prossimi passi: altri 2-3 rinforzi e tenere i big

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Il Milan ha preso il suo nuovo numero 9: Gonçalo Ramos arriva dal PSG per oltre 70 milioni. Ora servono altri 2-3 rinforzi di spessore e trattenere i big

Il Milan voleva accelerare per anticipare la concorrenza e lo ha fatto chiudendo il primo grande colpo del mercato estivo italiano: i rossoneri hanno infatti definito nelle scorse ore l'arrivo di Gonçalo Ramos dal PSG. Il portoghese, che era la primissima scelta di Ruben Amorim, arriva per una cifra record, ossia oltre 70 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Si tratta del trasferimento più costoso della storia del club di via Aldo Rossi.

RAMOS HA SCELTO IL MILAN

A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che in questa trattativa è stata determinante anche la volontà del giocatore che aveva tante pretendenti, ma ha scelto il Milan. Lo stesso vale per il Diavolo che aveva nel mirino anche tanti altri nomi, però il primo della lista è sempre stato quello di Gonçalo Ramos che ha già svolto le visite mediche di rito in Florida dove si trova in ritiro con la nazionale portoghese per il Mondiale. L'attaccante era la priorità del Diavolo e ora che il nuovo 9 è arrivato bisogna pensare agli altri rinforzi.

MILAN, ALTRI RINFORZI E TRATTENERE I BIG

Il Milan ha due missioni adesso davanti: prendere altri due o tre innesti di spessore sul mercato e poi trattenere i big, in particolare capitan Mike Maignan, Adrien Rabiot, Christian Pulisic e Luka Modric. Non fa parte invece dell'elenco Rafael Leao che si è chiamato fuori da solo con quelle dichiarazioni con cui ha annunciato che ritiene conclusa la sua avventura in rossonero, anche se poi ha provato a ricucire lo strappo dopo aver saputo che in panchina ci sarebbe stato il suo connazionale Amorim.