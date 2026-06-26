Calciomercato Milan, accordo con il PSG per Gonçalo Ramos. Il portoghese ha già svolto le visite mediche in Florida

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Secondo The Athletic, Milan e PSG hanno raggiunto un accordo per Gonçalo Ramos che avrebbe già svolto le visite mediche in Florida

Gonçalo Ramos è vicinissimo a diventare un nuovo giocatore del Milan. Lo scrive The Athletic che riporta che il club di via Aldo Rossi ha trovato un accordo con il PSG per l'attaccante portoghese, che è attualmente impegnato al Mondiale con la sua nazionale, per una cifra record. Si tratterebbe del trasferimento più costoso in Serie A dai tempo dell'acquisto di Romelu Lukaku da parte dell'Inter che prelevò il belga per 74 milioni di euro nel 2019 dal Manchester United.

MILAN, RAMOS PRIMA SCELTA DI AMORIM. SVOLTE IN FLORIDA LE VISITE MEDICHE

Il Milan ha battuto la concorrenza di diversi club ed ha raggiunto un'intesa con la società francese anche grazie all'ottimo rapporto che c'è tra il proprietario rossonero e numero uno di RedBird Gerry Cardinale e il presidente del PSG Nasser Al-Khelaifi. Ramos era la prima scelta di Ruben Amorim e lo stesso attaccante ha spinto per sbarcare a Milanello ed essere allenato dal suo connazionale. Il giocatore portoghese, che in questa stagione ha collezionato 45 presenze totali, 12 gol e 2 assist in 1704 minuti, avrebbe già anche effettuato le visite mediche in Florida dove si trova con la sua nazionale. Al Mondiale, Ramos ha invece per ora giocato solo uno spezzone di partita contro il Congo.