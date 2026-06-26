Il Milan punta Goncalo Ramos: operazione da oltre 40 milioni di euro

vedi letture

Il Milan ha individuato il profilo dell'attaccante che vuole: Goncalo Ramos. Per l'attaccante portoghese servono oltre 40 milioni di euro

Che il Milan ha la necessità di un centravanti, non è certo la novità di quest'estate. Indipendentemente da riorganizzazioni societarie o cambi in panchina, il club rossonero aveva l'obbligo quest'estate di lavorare per un attaccante che possa segnare con regolarità. L'ultimo è stato Olivier Giroud ma era più vicino ai quaranta, nonostante un apporto memorabile. Il lavoro di Ruben Amorim con la squadra mercato rossonera ha prodotto un nome, su cui si lavorerà nei prossimi giorni: Goncalo Ramos.

IL MILAN SCEGLIE GONCALO RAMOS

Il nuovo tecnico Ruben Amorim ha fornito le sue indicazioni, gli uomini mercato del Milan hanno incrociato dati e algoritmi. Alla fine il nome uscito forte per l'attacco rossonero è Goncalo Ramos. Questa è la conferma della Gazzetta dello Sport questa mattina, rispetto a una notizia di mercato di cui si parlava da giorni e che è entrata nel vivo ieri nel tardo pomeriggio. Il portoghese è un centravanti ancora giovane, soli 25 anni, ma ha già un'esperienza importante maturata negli anni con tante vittorie al Paris Saint-Germain oltre che nei suoi esordi al Benfica. Un attaccante che segna, che attacca la profondità come piace al nuovo allenatore del Milan.

MILAN-RAMOS: OPERAZIONE DA OLTRE 40 MILIONI

Nel 2023 il PSG strappò Goncalo Ramos al Benfica per 65 milioni, a cui nel tempo si sono anche aggiunti circa 15 milioni di bonus. Una cifra importante che sicuramente oggi è minore e viene annacquata anche dalla volontà del giocatore stesso di trovare una situazione in cui possa scendere in campo con maggiore regolarità. Oggi il Milan offre meno di 40 milioni secondo la Gazzetta mentre il club parigino tra parte fissa e bonus ne chiede circa 45. L'agente del calciatore, Jorge Mendes, è già al lavoro per limare i dettagli: il club rossonero metterà sul piatto per il giocatore un contratto pluriennale da 4 milioni a stagione.