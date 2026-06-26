Biasin: "Ecco qual è la cosa che di più potrebbe spaventare il Milan"
Al termine di un lungo periodo di confronti e riflessioni, Gerry Cardinale ha escluso l’ipotesi di inserire una nuova figura dirigenziale a capo dell’area football del Milan. La scelta della proprietà è ricaduta su una struttura interna, fondata sulla collaborazione tra più dirigenti nelle decisioni chiave.
Ruben Amorim sarà una figura determinante nel processo decisionale. Il tecnico avrà funzioni da allenatore-manager, valutando i bisogni della rosa e indicando gli interventi prioritari da effettuare sul mercato. Toccherà a lui individuare le posizioni da rinforzare e le caratteristiche dei giocatori da cercare.
Successivamente, scouting e data analysis analizzeranno i profili più compatibili con le esigenze emerse. La ricerca sarà orientata verso calciatori in grado di soddisfare sia i requisiti tecnici sia quelli finanziari.
Il gruppo di lavoro voluto da Cardinale comprenderà Amorim, Almstadt, Gardiner, Calvelli, Castelblanco e lo stesso proprietario. Zlatan Ibrahimovic manterrà invece il ruolo di Senior Advisor.
Intanto durante l'ultima puntata di È sempre derby, Fabrizio Biasin ha parlato di quello che potrebbe essere un problema in casa rossonera: "Secondo me la cosa che deve spaventare in casa Milan è il fatto che tutto questo trambusto generato nell'ultimo mese ti porta tanti giocatori che hanno mercato a guardarsi intorno. Forse tanti si sono un po' spaventati da quello che è successo e siccome i giocatori pensano giustamente ai fatti loro, bisogna stare attenti, ci vuole qualcuno che dica "No, signori, non è che adesso non giochiamo più a calcio, vogliamo costruire una bella squadra, vogliamo fare questo, vogliamo fare quell'altro". Gli dia certezza e li convinci a a ad andare avanti assieme".
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