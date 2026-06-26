Tanti auguri a Paolo Maldini, capitano e leggenda rossonera!

vedi letture

Oggi è il compleanno di Paolo Maldini, capitano e giocatore leggendario del Milan, capace di stravincere da calciatore e vincere anche da dirigente

Oggi è il 26 giugno e come ogni anno in questa data, si celebra un giorno che è sacro per i tifosi del Milan. Oggi è infatti il compleanno di Paolo Maldini, capitano e leggenda rossonera. Non solo, il numero 3 milanista è stato uno dei simboli della storia del calcio di cui è uno dei rappresentati più forti tra quelli che hanno mai calcato un rettangolo verde. Per questo Maldini è anche un'icona della Nazionale Italiana ed è per questo che Giovanni Malagò lo vorrebbe a bordo all'inizio del suo mandato.

AUGURI PAOLO MALDINI, LEGGENDA ROSSONERA

Leggere i numeri di Paolo Maldini, nel giorno del suo 58° compleanno, può sembrare un semplice gesto di ridondanza ma la verità è che va sempre sottolineata la grandezza quando ce l'hai davanti agli occhi. Considerando anche le giovanili, Maldini ha trascorso 31 stagioni al Milan, di cui 25 ufficiali in prima squadra. In totale Paolo ha raggiunto le 902 presenze totali in rossonero e si è tolto lo sfizio anche di segnare 33 reti. Quello che fa strabuzzare gli occhi, però, è la sala trofei: 7 Scudetti, 5 Coppe dei Campioni, 2 Coppe Intercontinentali, 1 Mondiale per Club, 4 Supercoppe Europee, 1 Coppa Italia, 3 Supercoppe di Lega, 1 Mundialito per Clubs. Da dirigente, nel 2022, ha contribuito a riportare il Milan sul tetto di Italia, prima della dolorosa chiusura imposta da Gerry Cardinale.

Tanti auguri, Paolo Maldini!