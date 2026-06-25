Calciomercato Milan, la prima scelta per l'attacco è Goncalo Ramos. Contatti con Mendes

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Il Milan si muove finalmente sul mercato: contatti con Jorge Mendes per Goncalo Ramos. Va trovato l'accordo col Paris Saint-Germain

Stando a quanto riferisce Gianluca Di Marzio, intervenuto a Calciomercato - L'Originale, la prima scelta del Milan per l'attacco è Gonçalo Ramos. Si inizia a muovere il mercato dei rossoneri, che hanno avuto i primi contatti con Jorge Mendes, agente del centravanti portoghese attualmente impegnato ai Mondiali. Va trovato l'accordo con il PSG, ma il giocatore può essere considerato in uscita: il Milan finalmente si muove e vuole il suo nuovo attaccante.

Secondo quanto riferisce Fabrizio Romano il Milan avrebbe già fatto recapitare un'offerta al club francese e la trattativa è in corso: la proposta ufficiale è arrivata nella giornata di ieri. Sul centravanti classe 2001 ci sono anche altri club. Secondo Romano il Milan vuole muoversi in fretta: offerte recapitate al PSG e a Jorge Mendes.

Le parole di Fabrizio Romano: “Il Milan prenderà un attaccante importante e il Milan si è mosso con un’offerta ufficiale al PSG per Goncalo Ramos. È partita la trattativa nelle ultime 24 ore con l’agente del giocatore Jorge Mendes. Adesso la trattativa è nel vivo tra Milan e PSG. Ci sono altre squadre, il Milan non è solo in questa corsa. Proverà a fare quanto prima l’operazione per portare a Ruben Amorim un attaccante molto forte come Goncalo Ramos”.