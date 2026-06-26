Mirabelli ammette: "Yonghong Li, il mistero rimane"

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Il mistero Yonghong Li continua ad essere irrisolto ancora oggi: Massimiliano Mirabelli parla così dell'ex proprietario cinese del Milan

Massimiliano Mirabelli, Direttore Sportivo del Milan al tempo dei cinesi e oggi al Padova, è stato intervistato da Carlo Pellegatti. Nel corso della chiacchierata l'ex ds rossonero ha raccontato del misterioso, ancora oggi, Yonghong Li.

MISTERO YONGHONG LI, IL PARERE DI MIRABELLI

“Mi rimane dentro il mistero che c’era ed il mistero che è rimasto. Noi abbiamo pagato un po’ questa negatività che c’era nei loro confronti e che è ricaduta anche nei nostri confronti. Che dire… Il mistero rimane. Io non so ancora darmi delle risposte. Erano cose che seguiva più Fassone, le sfioravo. Molti mi chiedono di queste cose, i dubbi su tante cose non sono stati schiariti”.