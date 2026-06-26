Paganin su Leao: "L'impressione è che il suo ciclo al Milan sia finito"
Le valutazioni condotte nelle ultime settimane hanno portato Gerry Cardinale a escludere la nomina di un nuovo responsabile dell’area football del Milan. La proprietà rossonera ha scelto di affidarsi a una gestione condivisa tra diversi dirigenti del club.
In questo sistema, Ruben Amorim avrà un peso specifico molto importante. L’allenatore opererà come manager tecnico, individuando le necessità della rosa e fissando le priorità di mercato. Sarà lui a definire i reparti da rinforzare e il profilo dei giocatori da ricercare.
Scouting e data analysis lavoreranno poi per individuare i candidati più adatti alle indicazioni ricevute. La ricerca sarà orientata verso calciatori compatibili con il progetto tecnico e con i parametri economici stabiliti. La struttura decisionale sarà composta da Cardinale, Amorim, Almstadt, Gardiner, Calvelli e Castelblanco. A supporto del gruppo continuerà a esserci anche Zlatan Ibrahimovic come Senior Advisor.
Intanto su TMW Radio, Paolo Paganin ha parlato così di Rafa Leao: "Non si discute il valore del giocatore, ma l'impressione è che il suo ciclo sia finito lì. Quando a Milano si interrompe quel feeling con la tifoseria, il mio consiglio è cambiare sempre aria".
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