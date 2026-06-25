Mirabelli: "Il Milan un’avventura bellissima, mozzafiato. Non trovammo cose semplici, c’erano tanti giocatori a scadenza"

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L'ex DS Mirabelli racconta le difficoltà riscontrate una volta arrivato al Milan. Ma allo stesso tempo ricorda quel periodo con orgoglio

Massimiliano Mirabelli, Direttore Sportivo del Milan al tempo dei cinesi e oggi al Padova, è stato intervistato da Carlo Pellegatti. Nel corso della chiacchierata l'ex ds rossonero ha raccontato anche delle difficoltà riscontrate una volta arrivato in rossonero.

MIRABELLI, I RICORDI DEL PERIODO AL MILAN

“Ricordo che è stata un’avventura bellissima, mozzafiato. Non trovammo cose semplici, eravamo subentrati in una situazione in cui c’erano tanti giocatori a scadenza. Dovevamo fare la squadra, avevamo una proprietà cinese molto chiacchierata. Non è stata una cosa semplice ma credo che se si vanno a guardare quei numeri credo che siano stati numeri importanti. Riconquistammo l’Europa, eravamo la terza o quarta squadra più giovane d’Europa. Come per ogni progetto ci vuole del tempo, purtroppo è durato troppo poco per tutto quello che sapete. Con grande orgoglio ho vestito questi colori e abbiamo fatto almeno una cosa importante: abbiamo cercato di far rispettare il Milan in ogni luogo, in ogni posto, contro chiunque”.