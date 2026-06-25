Bezzi su Maldini in Nazionale: "Un uomo che ha portato valori importanti dove è stato"

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Si parla di una bandiera del Milan, Paolo Maldini, per la Nazionale. Su TMW Radio, Gianni Bezzi ne ha parlato così

Gerry Cardinale ha concluso il proprio processo di valutazione decidendo di non nominare un nuovo vertice per l’area football del Milan. La proprietà rossonera ha preferito mantenere una struttura interna, affidando le principali decisioni a un gruppo di dirigenti già coinvolti nel progetto.

Ruben Amorim sarà il principale riferimento tecnico. Nel ruolo di allenatore-manager, avrà il compito di individuare le necessità della squadra e stabilire le priorità del mercato. Sarà lui a segnalare i ruoli da rinforzare e le qualità richieste ai possibili acquisti.

A quel punto entreranno in gioco scouting e data analysis, incaricati di individuare i profili più in linea con le indicazioni tecniche e con le risorse disponibili. Il tavolo strategico sarà formato da Cardinale, Amorim, Almstadt, Gardiner, Calvelli e Castelblanco. Zlatan Ibrahimovic continuerà inoltre a offrire supporto nel ruolo di Senior Advisor.

Intanto si parla di una bandiera del Milan, Paolo Maldini, per la Nazionale. Su TMW Radio, Gianni Bezzi ne ha parlato così: "Io sono stato sempre favorevole, dopo il fallimento, di poter vedere al centro del progetto Maldini. Oltre che essere stato un grande professionista, è un uomo che ha portato valori importanti dove è stato".