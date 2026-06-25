Fabrizio Romano: "Posso dirlo con tranquillità: il Milan prenderà un attaccante importante"

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Nelle ultime ore dal Messico si è parlato di un forte interesse del Porto per Santi Gimenez, in uscita dal Milan. Fabrizio Romano, sul suo canale YouTube, fa il punto della situazione, specificando una cosa decisamente importante: i rossoneri quest'estate faranno un investimento sulla punta. Le sue parole:

ATTACCANTE MILAN, IL PUNTO DI FABRIZIO ROMANO

“Si è parlato molto di questa possibilità del Porto, si era parlato dell’Orlando City. In questo momento posso garantire che il Porto smentisce. Anche il presidente Villas Boas e tutte le persone coinvolte al Porto fanno sapere che non stanno trattando Santi Gimenez. Poi siamo al 25 giugno, mancano due mesi: se da qui a fine agosto arriva il Porto o qualsiasi altra squadra ve lo diremo. Ma oggi il Porto smentisce di aver fatto offerte o di aver iniziato una trattativa per Santi Gimenez. Penso che il suo mercato partirà un po’ più avanti, ci saranno sicuramente dei movimenti, posso dirlo con tranquillità: il Milan prenderà un attaccante importante. Mi aspetto che il Milan faccia un colpo importante in attacco. Questo lo firmo e lo sottoscrivo, è una delle cose importanti che si sono detti Amorim e la dirigenza rossonera: mi aspetto un colpo del Milan davanti. Dal punto di vista di Santi Gimenez è chiaro che, arrivando un altro attaccante, ci sarà movimento sulla sua uscita. Ma non destinazione Porto al momento”.