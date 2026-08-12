Calciomercato Non solo il Torino, anche il Sassuolo si muove per Cissè

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Anche il Sassuolo prende informazioni per Alphadjo Cissè in prestito

Alphadjo Cissè è un giovanissimo talento che il Milan ha deciso di portarsi in casa a gennaio, dopo una prima metà di campionato eccezionale con la maglia del Catanzaro in Serie B. È rimasto in Calabria in prestito ma si è infortunato pochi giorni dopo la firma con il Milan, concludendo amaramente la sua stagione. Oggi, dopo aver fatto qualche buona prova in amichevole, il giovane classe 2006 è in uscita dal Milan che vorrebbe farlo giocare in prestito. E non c'è solo il Torino, come rivela Matteo Moretto nell'ultimo video YouTube.

ANCHE IL SASSUOLO SI È FATTO AVANTI PER CISSÈ

Le indiscrezioni di Matteo Moretto sul futuro di Alphadjo Cissè: "Il Torino è avanti su Alphadjo Cissè, è stata la prima squadra che lo ha chiesto in prestito al Milan. Posso però dire che nelle ultime ore anche il Sassuolo si è fatto avanti e ha iniziato a sondare il terreno per arrivare al prestito di Cissè che è in uscita dal Milan. Il Toro rimane favorito anche se dovrebbe prima fare delle uscite che sta cercando di effettuare".