Calciomercato Maignan in Arabia? Romano: "L'Al-Nassr a oggi non cerca portieri"

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L'Al-Nassr non sta cercando portieri in questo momento: smentita la notizia di un interesse per Mike Maignan

Nelle ultime ore, e in generale negli ultimi giorni, Mike Maignan è stato parecchio al centro delle discussioni sia legate al campo che legate all'extra-campo. Tra l'assenza al funerale di Franco Baresi, criticata da alcuni, e la richiesta (accettata dal Milan) di allungare le sue vacanze, il portiere francese è stato oggetto di indiscrezioni, voci e commenti. Ne sono uscite anche sul suo futuro, in particolare con un possibile interesse dall'Al-Nassr dall'Arabia Saudita che, però, è stato smentito nell'ultimo suo video da Fabrizio Romano.

MAIGNAN: L'AL-NASSR NON CERCA PORTIERI

Il commento di Fabrizio Romano alle indiscrezioni su Mike Maignan e l'Al-Nassr: "Si è parlato in queste ore di na possibilità legata a un'uscita last minute per Mike Maignan. Si è parlato di Arabia Saudita e di una possibilità legata all'Al-Nassr. A oggi, da quanto mi risulta, l'Al-Nassr non cerca portieri. Il club saudita ha fatto un colpo a centrocampo, Samu Costa, e al momento non sta trattando altri giocatori in generale. L'Al-Nassr ci fa sapere che non è su Mike Maignan"