Terracciano e Odogu in uscita: ci sono due club su entrambi
Sono davvero tante le cessioni che il Milan ha in programma di fare da qui al 1° settembre. Così tante che ci si chiede come mai alcuni giocatori, che si poteva già ipotizzare non sarebbero stati parte del nuovo progetto rossonero, non siano stati sistemati nel mese precedente. In questo modo il club rossonero si trova con l'acqua alla gola di doversi liberare da svariati esuberi e di creare così spazio per i rinforzi che servono ad Amorim, come hanno evidenziato le amichevoli.
MILAN, DUE CLUB A TESTA SU TERRACCIANO E ODOGU
Tra i molti calciatori in uscita dal Milan ci sono anche due difensori come Filippo Terracciano e David Odogu. Per il primo la Gazzetta dello Sport questa mattina conferma l'interesse di Udinese e Monza che era stato riportato ieri pomeriggio da MilanNews.it; per il tedesco anche ci sono due squadre in lizza, una il Mainz dalla Bundesliga e l'altra l'Anderlecht dal campionato belga.
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