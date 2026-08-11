Estupinan non ha convinto Amorim: se arriva un'offerta, questa volta sarà ascoltata

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Anche Pervis Estupinan è in vendita in caso di offerta: Amorim voleva valutarlo e non sono state ascoltate le offerte dell'Aston Villa di luglio

La situazione di Pervis Estupinan è molto chiara. Il dato di fatto è che la stagione del giocatore ecuadoriano con la maglia del Milan è stata decisamente deludente. Arrivava dalla Premier League con il fardello dell'eredità di Theo Hernandez e non è riuscito a rispettare le aspettative che in lui erano state riposte, in particolar modo da Igli Tare. Nel mese di luglio non sono state ascoltate offerte per il giocatore perché Amorim voleva valutarlo in tournée: se dovesse arrivare una nuova proposta, questa volta verrà presa in considerazione.

ESTUPINAN NON HA CONVINTO AMORIM

Con il senno di poi l'esigenza di Ruben Amorim di fare valutazioni su Pervis Estupinan si è rivelata controproducente. Era arrivata un'offerta dall'Aston Villa per il calciatore sudamericano, con il club di Birmingham che aveva anche già trovato l'accordo con il calciatore. Amorim però ha messo tutto in standby e il club inglese ha virato su Matteo Ruggeri. In tutto questo Estupinan non ha convinto Amorim, dunque ogni proposta che arriverà adesso sarà ascoltata. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.