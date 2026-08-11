Futuro Leao, Moretto: "Oggi non c'è nessuna squadra al mondo in grado di soddisfare le richieste del Milan per cedere il portoghese"

Futuro Leao, Moretto: "Oggi non c'è nessuna squadra al mondo in grado di soddisfare le richieste del Milan per cedere il portoghese"MilanNews.it
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Ieri alle 21:33Calciomercato Milan
di Niccolò Crespi
Un estratto delle sue parole in merito alla vicenda relativa a Rafa Leao, ormai sempre più in pieno tema di calciomercato per questa sessione estiva

Matteo Moretto è intervenuto così poco fa sul proprio canale Youtube. Un estratto delle sue parole in merito alla vicenda relativa a Rafa Leao, ormai sempre più in pieno tema di calciomercato per questa sessione estiva:

"In realtà i prossimi obiettivi sono quelli legati al campo e al Milan. Il perchè? In questo momento non c'è nessuna squadra al mondo in grado di soddisfare le richieste del Milan per Leao, ovvero un'offerta di 50-60 milioni a titolo definitivo. I rossoneri non accettano nemmeno un prestito con diritto o obbligo. Ad oggi il Gala non arriva a soddisfare le richieste del Milan, probabilmente quelle di Leao sì..".